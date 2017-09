Sztárban Sztár: Stohl és különösebb izgalmak nélkül ment le az első adás

Újra elindult a TV2 talán egyetlen igazán működő és sikeres műsora, a Sztárban Sztár, ami az ötödik évadra is képes volt viszonylag érdekes indulókat összeválogatni, még ha a zsűri nehezen is állt össze. Miután Hajós András úgy érezte, számára már vállalhatatlan a csatornánál dolgozni, a helyére elég vaskos gázsiért Stohl András ült be, Bereczki Zoltánt pedig Papp Szabi, a Supernem énekese váltotta, akinek egyetlen szavát sem lehet érteni. Majka és Liptai Claudia hűségesek maradtak a műsorhoz és Andy Vajna tévéjéhez, mint ahogy Till Attila is boldogan vezeti tovább a show-t.

Az első adást egy viszonylag kínos kisfilmmel indították, amit aztán azzal tetéztek, hogy a 12 induló előadta a Despacitót. És ha nem lett volna elég öröm ez is, Tilla közölte, hogy Stohlnak épp előadása van, így ő csak a második adástól zsűrizik, illetve hogy az első adás végén még nem esik ki senki.

A zsűri a műsorhoz egyelőre sokat nem tett hozzá, de a szokásos béna viccelődések már most is megvoltak.

Például amikor Liptai Claudia azt mondta; „Tegnap még szoptattam…”, amire Majka és Papp Szabi tizenévesek szintjén egyszerre üvöltve és röhögve ordították; „Én is!”

Elsőként Détár Enikő, a Kiss énekeseként, Paul Stanley-ként, durva mellkasszőrrel és természetesen fekete-fehér arccal lépett színpadra. Singh Viki a régi Szandit idézte meg rengeteg rekesztéssel és jódlizással, és ha a hangszálai ezt túlélték, akkor mindent túlélnek. Az előadás egyébként annak ellenére is baromi profi volt, hogy Szandi dalairól nehéz magasztos dolgokat írni. Bár Berkes Olivér lelkiismeretesen az egész testét epiláltatta azért, hogy Amy Winehouse lehessen, szerencsétlen a héten kapott egy gipszet szalagsérülése miatt, így nem tudott magassarkúban billegni a színpadon. Ülve kellett letolnia az egész műsort, de ez nem zavarta meg abban, hogy letolja a világ legprofibb travi show-ját.

Janicsák Veca L. L. Junior volt, de ezen kívül sokat nem lehet róla írni. Kollányi Zsuzsiról, Majka vokálosáról viszont annál inkább, aki Pink volt, és bár sok pinkes nem volt benne, a színpad felett fejjel lefelé lógva így is hihetetlenül tisztán énekelt. A most leginkább Youtube-on sikeres Horváth Tamás rasztákat kapott, mivel Bob Marley-t alakította, és egészen brutálisan jó hangja volt, pedig korábban több tehetségkutatóból is hazaküldték. Király Viktor Rátonyi Róbertként lépett színpadra, illetve leginkább valami rohadt ijesztő, őszhajú szörnyként. Félelmetes volt, ronda, és borzasztóan szórakoztató.

A Csárdáskirálynő betétdalával, Rátonyi Róbertként rángatta a cicák bajszát Király Viktor. Szerettétek a produkcióját? #sztarbansztar A post shared by Sztárban Sztár (@sztarbansztartv2) on Sep 10, 2017 at 11:13am PDT

Oláh Gergő Bruno Marsként ugrált, és bár a magas hangokkal nem volt jóban, teljesen élvezhető produkciót nyomott le, ami leginkább a koreográfiának volt köszönhető. Csézy, akiről nehéz többet mondani annál, mint hogy képviselte már Magyarországot az Eurovíziós Dalfesziválon, olyan hibátlanul énekelt Chert egy csivavával az ölében, hogy maga Cher is elbizonytalanodott volna saját magában. Ekanem Bálint Emota a Bánk bánból adta elő a Hazám, hazámot Simándy Józsefnek maszkírozva, és az egy dolog, hogy a maszkmester a világ legprofibbja, de a The Biebers énekesének is olyan brutális hangja volt, hogy valószínűleg minden tévénéző tátott szájjal ült a nappalijában.

A Bánk bán híres dalával a Hazám, hazámmal lépett színpadra Ekanem Bálint! Elérzékenyültetek a produkciójától? #sztarbansztar A post shared by Sztárban Sztár (@sztarbansztartv2) on Sep 10, 2017 at 11:48am PDT

Cserpes Laura a fiatal, afrofrizurás Michael Jacksont idézte meg, miközben úgy nézett ki, mint egy melegítős moncsicsi. A legnagyobbat pedig egyértelműen a végére tartogatott Pápai Joci alakította, hisz neki Zalatnay Cilivé kellett válnia, ami mind külsőleg, mind hangügyileg izgalmas kihívás. Illetve azért os, mert az énekesnek emiatt le kellett vágnia az évek óta növesztett szakállát. Már most biztosak lehetünk benne, hogy Pápai Joci a Sztárban sztár új Gáspár Lacija – szavak sincsenek rá, hogy mennyire tökéletes előadás volt. Ha más miatt nem is, miatta érdemes nézni vasárnaponként a TV2-t.

Pápai Joci ha nehezen is, de megvált szakállától, hogy Zalatnay Cini bőrébe bújva adhassa elő az énekesnő dalát. Hogy tetszett a szakáll nélküli Joci produkciója? #sztarbansztar A post shared by Sztárban Sztár (@sztarbansztartv2) on Sep 10, 2017 at 12:13pm PDT