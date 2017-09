Sütő Enikő büszkén vállalja, hogy 59 éves

Az egykori modell közel a hatvanhoz is remek formában van, éppen ezért egyáltalán nem aggódik a kora miatt. Sőt, büszkeséggel tölti el, hogy még mindig jól néz ki.

– mondta a StoryExtrának Sütő Enikő, akinek most legendás Fabulon reklámfotójáról is lerántották a leplet.

Kiderült, hogy a modell annak idején nem félmeztelenül pózolt Fenyő János kamerája előtt, csak egy mély hátkivágású felső volt rajta, aminek a nyakpántját eltakarta a haja.

Nagyon régen láttam ezt a fotót, furcsa érzés szembesülni vele negyven évvel később. Fel tudom idézni a pillanatokat, amikor – spontán egyébként – Jánossal megláttunk egy trafóházat és azt mondja: állj be! Én meg beálltam. De abszolút emlékszem a pillanatra és az érzésre. Sőt mintha még azt is tudtam volna, hogy itt most valami történik, ami fontos lesz az ő életében is és az enyémben is