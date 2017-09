Bochkor új műsora: Még mindig tahó, de még mindig nem vicces

Képzeljük el azt a semmilyen normális magyar ember által nem kívánt helyzetet, amikor mondjuk egy nyaralás vagy egy síelés közben katasztrófahelyzet alakul ki, és egy olyan bunkerben köt ki, ahol csak olyan magyar emberek vannak, akik közül minimum kettővel sem szeretne összezárva lenni pár percnél tovább. Képzeljük el, hogy ezek mind Hajdú Péter pajtásai, és 60 percen keresztül kell beszélgetni velük – de minimum hallgatni őket. Na, valami ilyesmi Bochkor Gábor új műsora, a #Bochkor.

#Bochkor

Hashtag Bochkor, ez az ATV-n debütáló műsor címe, és nyilván a fiatalosságot jelöli. Ehhez képest nincs nagyobb Öregek az Interneten, mint ez a műsor.

Bochkor Gábor nem a kifinomult humor híve, ezt elég rég lehet tudni, a túl sok évet megélő reggeli rádióműsorában, a Bumerángban ezt számtalanszor bizonyította. Még aki nem is hallgatta, tudja, hányszor ment túl messzire, elég arra gondolni, hogy egyszer a kínaiak kiirtására buzdított vicceskedve, majd a bicikliseket gázosította volna el saját garázsában. Épeszű ember azért nyilván tudja, hogy a rádiós valójában nem akart senkit megölni, az igazán jó humoristák ma sem PC-k, és ez így van rendjén. Csak nem árt, ha az ilyen rossz poénok mellé jut néhány jó is. Bochkor Gábornak – mint kiderült – a tahóság még mindig megy, a jó poénok viszont még mindig nem.

Bochkor Gábor: Fellélegeztünk, amikor vége lett a Tényeknek Azt mondja, csak akkor érdekelné, ki a rádió tulajdonosa, ahol reggelenként műsort vezet, ha az beleszólna abba, mit csinál. Szeret megosztó lenni és nem szeret interjút adni. Bár nem politizál, de amikor Várkonyi Andrea otthagyta a Tények vezetését, fellélegzett. Bochkor Gábornak műsora lesz az ATV-n. Erről is beszélgettünk.

Hajdú Péter a producere ennek a tényleg rettenetesen induló műsornak, ami egy picit a Heti hetes koncepciójára hajaz: aktuális témákat beszélnek át ismert emberek. A gond az, hogy a témák nagyon tágak, nem konkrét hírek, az ismert emberek pedig nem az eszükről híresültek el.

Öregek az interneten

Az első műsor vendége volt Szabó Zsófi, aki a hatodik hónapban van éppen, Sváby András, aki jelenleg az ATV minden műsorában szerepel picit, a focista Kabát Peti, aki akarata ellenére az egyetlen vicces dolgot mondta ebben a viccesnek szánt műsorban, és Dombóvári István, aki – gondolom – azért volt ott, hogy vicces legyen, csak sajnos nem volt az.

Biztos sok ember lélegzett fel, amikor az ország Bocsija elárulta, hogy a kettőskeresztről neki eddig csak az jutott eszébe, hogy azzal kell törölni a kapucsengőn, ha rossz számot írtál be. Sokan, csak hát nyilván nem azok, akik miatt ezt a címet adták a műsornak. A vicces Dombi azért elvette az élét a dolognak: szerinte ez a hashtag egy technikai gyűjtő azok számára, akik még arra is lusták, hogy beírják, hogy www. akármi, pont hu. Igen, ez elhangzott a műsorban.

Én a huszadik percnél, amikor szívem szerint már tényleg nagyon elkapcsoltam volna, próbáltam elképzelni, vajon kinek lesz érdekes ez a műsor? Bochkor Gábor hallgatóinak tuti nem, ők őt szeretnék hallgatni, és nem azt látni, ahogy ő is láthatóan unja a vendégeit. Akkor Szabó Zsófi instakövetőinek? Nem hiszem, ők a gazdag élet, a cuki, vékony Szabó Zsófit és a cuki, vékony kutyákat szeretik, meg a macaront. Domóvári István követői? Talán.

Vicces témák

Elvileg ugye aktuális témákról kell beszélgetni, az első Emmanuel Macron volt. A francia elnök megválasztása ugyan már nem túl aktuális, de Bochkor szerint még mindig klassz azon röhögni, hogy öreg a felesége, és hogy Macron a hírek szerint túl sokat költ sminkre. A műsorvezető azonnal le is vonta a megfelelő következtetést:

A nők gyakorlatilag egész életükben csalnak.

Szabó Zsófi közbeszólt, miszerint nem ér általánosítani, Kabát Peti szerint viszont Szabó Zsófi smink nélkül is jól néz ki. Aztán Bockhor szájából elhangzik az is, hogy kicsomagolsz és lesminkelsz egy nőt, lehet, hogy nem is ismersz rá. Talán itt érezték magukat újra komfortosan rádiós követői.

Hashtag öreg, buta, korlátolt

A műsorban szó esett még a gender témáról, a bulinegyedről: teljesen nyilvánvaló volt, hogy a beszélgetés résztvevői egyáltalán nem vették a fáradságot, hogy minimálisan utánanézzenek a témáknak, de legalább egy pillanatra végre tényleg felnevettem:

Kabát Peti a bulinegyedes pisilések kapcsán elmesélte, hogy egyszer véletlenül betört egy őrbódét Ukrajnában, mert azt hitte, vécé.

A műsor megtekintését senkinek sem ajánlom, de itt hamarosan megtalálja, aki akarja.