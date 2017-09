Katie Holmes és Jamie Foxx története nem is annyira egyedi

Pár napja írtuk meg, hogy Katie Holmes és Jamie Foxx hosszas titkolózás után elárulták: együtt vannak. Ezzel koránt sincsenek egyedül, ezért úgy döntöttünk, összegyűjtjük azokat a celebeket, akik szintén úgy védik a magánéletüket, hogy sokáig azt sem lehetett tudni, hogy közük van egymáshoz.

Rengeteg szinten képtelenségnek tűnik az, amit Jamie Foxx és Katie Holmes végig toltak az elmúlt öt évben. Valószínűleg a világ eddigi történelmében nem volt még olyan pár, mint ők, akik öt éven át titokban tudták tartani, hogy együtt vannak. Jó, nyilván a lehetséges kapcsolatuk párszor hír volt az elmúlt években, de mindenki úgy volt vele, hogy ez úgyis csak pletyka, semmi alapja nincs, meg hát soha nem készült róluk közös fotó, miért is lenne igaz?

Pedig de: Jamie Foxx és Katie Holmes tényleg járnak, méghozzá ÖT ÉVE.A nagy titkolózás egyébként állítólag azért történt, mert Katie Holmes szerződést szegett volna, ha boldogan elújságolja mindenkinek, hogy szerelmes. Ugyanis miután elvált Tom Cruise-tól, a színész egy titoktartási szerződést íratott alá vele, amivel Holmes elfogadta, hogy nem beszélhet róla, és a szcientológiáról, illetve nem hozhatja kínos helyzetbe Cruise-t. Ezek szerint az már kínos lett volna, ha utána azonnal összejön valaki mással. Katie Holmes és Jamie Foxx borzalmasan szerethetik egymást, ha évekig képesek voltak tartani a szájukat, illetve rávenni családtagjaikat és barátaikat is ugyanerre. De azért láttunk már hasonlót korábban is, több celebpár is létezik, akik sokáig nem mutatkoztak nyilvánosan, igaz évekig azért egyiküknek nem sikerült eltitkolni, hogy együtt vannak.

Ryan Gosling és Eva Mendes is hasonlóan profik, bár róluk azért egész hamar kiderült, hogy együtt vannak. Amit viszont többször is nagyon jól eltitkoltak, azok Eva terhességei voltak. Az első terhessége például csak 8 hónap után derült ki.

Joseph Gordon-Levitt se nagyon szeret beszélni a magánéletéről. Például senki nem tudta, hogy már évek óta komoly kapcsolatban él, amíg hirtelen el nem vette barátnőjét feleségül. Jó, mondjuk annyibül egyszerű dolga volt, hogy Tasha McCauley vele ellentétben nem celeb, hanem IT-szakember.

Angelina Jolie és Brad Pitt is elég sokáig tudta titkolni, hogy együtt vannak, bár valószínűleg azért se nagyon reklámozták, hogy szeretik egymást, mert Brad Pitt akkoriban még Jenniefr Aniston férje volt. Igaz, azóta már Jolie-tól is elvált.

Kristen Stewart arról sem sokat beszélt, hogy Robert Pattinsonnal járt, azt viszont megdöbbentően sokáig tudta titkolni, hogy egy ideje már nem pasija, hanem barátnője van.

Daniel Craig és Rachel Weisz sem olyan típusú emberek, akik molinón hirdették volna, hogy együtt vannak. Sőt, sokaknak valószínűleg a mai napig fogalnuk nincs arról, hogy ezek ketten együtt vannak, pedig már 2011 óta házasok.

Julia Roberts is hasonlóan tesz, mert elsőre róla sem az jut eszébe senkinek, hogy van egy férje. Pedig Danny Moder még csak nem is teljesen civil, ő is filmes a szakmában dolgozik, csak nem színészként, hanem operatőrként. Tizenöt éve vannak együtt, és három gyerekkük van.

George Clooney és Amal Alamuddin is elég sokáig próbálták titokban tartani kapcsolatukat, annyira, hogy amikor sikerült őket lefotózni egy közös vacsorán, Clooney sajtósa azt mondta, a színész és az emberjogi ügyvéd csak a szíriai helyzetet vitatták meg egymással. Meg valószínűleg azt, hogy melyikük imádja jobban a másikat.

Beyoncé és Jay-Z hasonlóan Holmes-ékhoz évekig próbálták titkolni, hogy együtt vannak. Valamikor 1999-2000 környékén randiztak először, de egészen 2002-ig nem vállalták a nyilvánosság előtt kapcsolatukat. Azóta viszont már azt is megéneklik számaikban, hogy ki kit csalt meg.

Meryl Streep sem arról ismert elsősorban, hogy valaki felesége. Pedig van neki férje, 1978 óta, egy bizonyos Don Gummer, aki szobrász. De olyan szinten vigyáznak magánéletükre, hogy azon túl, hogy négy gyerekük van, sokat nem tudni róluk.

Kiemelt kép: Getty Images/Paul Zimmermann