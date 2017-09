A Sztárban sztár énekesének szereplése veszélybe került

Vasárnap rajtol a Sztárban sztár legújabb évada, aminek versenyzői már hetek óta készülnek. Berkes Olivér produkciója azonban komoly veszélybe került.

Az énekesnek egy szerencsétlen félrelépés miatt elszakadt a bokaszalagja. Berkes csütörtökön még úgy nyilatkozott, hogy bármi is legyen ne mondja le a szereplést, sőt a gipszet is elutasította, hogy a lehető leghitelesebben tudja majd megformálni Amy Winehouset. Fájdalmai azonban egyre súlyosbodtak, így mégis begipszelték a lábát.

Az elejétől kezdve ezzel rio­gattak. Már elsőre is ezt akarták az orvosok, de ellenálltam. Több szakembert is felkerestem, hiszen semmiképpen nem szerettem volna kockáztatni a szereplésemet egy gipsz miatt. Ellenálltam, amíg tudtam, de az utóbbi két napban annyira felerősödtek a fájdalmaim, hogy nem volt más választás. Az orvosom is hajthatatlan volt, én meg beláttam, be kell gipszelni, hogy ne legyen maradandó a sérülésem