“Mama, én mindig ezt akartam csinálni!” – mondta a hurrikánba belebolondult tudósító

Nobody can cross it? Emlékszik még erre a gyöngyszemre? Az Irma hurrikán kitermelte az utódját.

Steve Freeland nevét jegyezzük meg, valószínűleg sokat fogunk még hallani róla, egészen biztos, hogy mémek tárgya lesz. Az ABS rádiónak/tévének, Antigua és Barbuda csatornájának a riportere, akit kiküldtek az Irma hurrikán érkezésekor a partra, és iszonyatos elánnal mondta el, amit el kell. Freeland láthatóan pokolian élvezte, hogy egy történelmi katasztrófáról tájékoztatja a lakosságot élőben, mindent el is követett a szórakoztatásukért. Sok mindent ki lehetne emelni abból, amit elmondott, főleg a címben lévőket, de aki nem tud angolul, az is jól szórakozik majd ezen a bolondos figurán: Persze a szórakozást árnyalja, hogy már 10 halottról tudni a teljesen elpusztított kis-antillai szigetvilágban. Irma pedig robog tovább a Bahamák és Kuba felé. Hogy ne szomorodjunk el és reménnyel teltek maradjunk, itt egy másik karibi katasztrófa-klasszikus: 24 hu vissza a címlapra

