A 37 éves énekesnő augusztus 24-én adott életet első gyermekének. A kisfiú nagy súlya miatt császármetszéssel jött a világra és a Samu nevet kapta.

Fresh Wiki kisfia négy és fél kilóval jött a világra Az énekesnőnek nem kellett aggódnia, hogy elcserélik a babáját, hiszen ő volt a legnagyobb az osztályon.

Fresh Wiki azóta egy telefonos interjúban már beszámolt röviden a mindennapjaikról, most pedig közösségi oldala követőinek is megmutatta gyermekét. Igaz, a nem is olyan kicsi újjszülött arca nem látszik, de a fotó így is nagyon cuki.



Nyitókép: Fem3