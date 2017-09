Pápai áldás a nyakláncon és 9938 forintos smaragd kristálygyűrű – így árul bizsut a TV2

Olyat mutatunk, amit eddig még egyetlen országnak sem sikerült. Különkiadás Vatikánból, íme itt van a Jézus szíves medál, méghozzá a pápa áldásával.

Éppen az aktuális szenzációt harangozza be remegő izgalommal az Ékszer Tv műsorvezetője. A képernyőn eközben közelről megnézhetjük a Jézus arcába lógatott nyakláncot, a műsorvezetőtől és a harsányan villogó feliratokból pedig megtudhatjuk, hogy „élő műholdas képet” látunk, méghozzá egyenesen a Szent Péter-bazilikából.

A fent idézett bevezető szöveg megkoronázásaként elhangzik még, hogy az Ékszer Tv kollégái jelen pillanatban is a Jézus szíve szent medál forgalmazási jogáért küzdenek, és már csak néhány bíboros aláírására várnak, akik kimondhatják az áment az árusításra.

De inkább hallgassák meg!



Ugyanebben az adásban a lelkes műsorvezető bemutat egy magyar találmányt, a világ legbiztonságosabb, és egyben legkényelmesebb kapcsával rendelkező fülbevalóját, ami nemzetközi sikernek örvend.

Több ország, többek között Svájc és Németország is érdeklődött, akik rendkívül precízek, és méretpontosan le szeretnék másolni ezt a kapcsot.

Aztán itt van egy tavalyi adás, amiben a szigorú kontyos műsorvezető hölgy két sötét zsaru jelenlétében próbálja vásárlásra ösztönözni a nézőket. A svájci kék topázzal díszített, 800 ezer forintos nyakék ugyanis nagyon-nagyon értékes, mi több, luxustermék, szóval 75 ezer forintért igazi ajándék.

De megtekinthetjük Kleopátra kedvencét, egy „igazi királynői ékszert”, a

10, 81 karátos smaragd kristály gyűrűt,

amit a 99 899 forintos induló ár helyett végül mindössze csupán a 10 százalékáért, 9938 forintért lehet megvásárolni. És hogy lássuk, kivel van dolgunk, a gyártó felajánl még mellé egy pár szintén smaragd kristályos fülbevalót és nyakláncot ajándékba.

Túlárazott ékszerek, milliárdos bevétel

Most csak néhány kiemelkedő pillanatot elevenítettünk fel a TV2 reggeli műsorsávjában látható Ékszer Tv-ből, de a hétköznaponként 8:50-kor kezdődő műsor minden egyes adása bővelkedik izgalmas fordulatokban. Nagy szerencsénkre pedig nem csak egyszer, hanem többször is láthatjuk a műsort, kora reggel a Mozi pluszon, délután pedig a Sláger Tv-n árulják az ékszereket.

A dramaturgia szinte mindig ugyanolyan. Az aktuális műsorvezető, aki mostanában többnyire az EZO Tv-ből jó ismert Prikaszky Ákos, a másfél óra elején beharangoz egy szenzációs ajánlatot, általában valamilyen borzasztóan értékes és egyedi ékszert esetleg „finom mechanikás luxus Svájc (!) karórát”, amit sajnos csak az adás végén lehet megvásárolni. A műsor további részében aztán bemutatnak számtalan egyéb ékszert, de a feszültséget egyre csak fokozzák, hogy az adás végére biztosan legyen 5-10 olyan néző, akik bármit megadna a különlegességekért. A számláló persze folyamatosan pörög, a műsorvezető pedig hergeli a nézőket, hogy vásároljanak, mielőtt kifogynak a készletből.

Az ékszerek értékes mivoltát nem áll módunkban megkérdőjelezni, de az mindenképpen furcsa, hogy a kínált nyakláncok, gyűrűk és karórák indulási ára feltűnően borsos, miközben többször elhangzik, hogy 18 karátos arannyal futtatott(!) ékszerekről, és cirkónia kristályokról van szó.

A szinte folyamatosan megújuló árukészlet nagy része Emporia márkanév alatt fut, melynek online webáruházát egy rövidebb keresgélés után meg is találtuk a neten. Az oldal ugyan kizárólag angol és lengyel néven elérhető, a céginformációk szerint a háttérben egy magyar cég, méghozzá az Emporia Style Kft. (idegen nyelvű elnevezése: CESTE Ltd.) áll.

Érdekesség, hogy a cégtárban fellelhető információk szerint az Emporia Style Kft. komolyan szintet lépett, az elmúlt öt év 70-105 millió forintos éves árbevételről tavaly 3 milliárd forintra nőtt a bevételük. Az adózott eredmény ehhez képest vaskos mínuszban maradt, az elmúlt három évben 70-90 milliós mínuszról számoltak be. Az Emporia Style Kft. ügyvezetője, Groska Mihály Zoltán és két tulajdonosa, Törőcsik Jenő és Faragó Tibor a cégtár szerint számtalan egyéb vállalkozásban is feltűnt már az évek során. Groska számszerűen 17-ben, míg Törőcsik 25 -ben, Faragó pedig 22-ben. Törőcsik neve alatt beszédes cégnevek olvashatóak, például Találka-Internet, Money-Internet, Autó-Internet, Meta SMS, Telemedia Holding, Active Agent és így tovább. Faragó a Fradi körül is sertepertélt: benne volt tulajdonosként a két éve megszűnt FTC Labdarúgó Utánpótlás Sportszervezető Kft.-ben Lipcsei Péterrel és ifjabb Albert Flóriánnal közösen.

Két hete elküldtük a kérdéseinket az Ékszer Tv gazdájának, a Telemédia InteracTV-nek, ám egyelőre nem érkezett válasz az emailünkre. Többek között azt szerettük volna megtudni, hogy:

Milyen fémből készülnek a 18 karátos arannyal futtatott ékszerek?

Milyen kristályokkal díszítik a nyakláncokat?

Van olyan adás, ahol eredeti zafír, svájci topáz és smaragd kristályokkal díszített ékszereket árulnak?

Valóban eredetiek, és ha igen, hogyan tudják ennyire olcsón kínálni?

Biztosítanak a drágakövesnek beállított ékszerek mellé tanúsítványt?

Egy korábbi adásban élőképet kapcsoltak a Vatikánból és bíborosoktól kértek aláírást a Jézus szíve medál árusításához. Miért volt erre szükség? Mi köze a Vatikánnak az említett ékszerhez?

Időnként felbukkan a magyar találmányként emlegetett fülbevaló az adásokban. Kinek a nevéhez fűződik ez a találmány és egészen pontosan miben rejlik a szabadalom, amit a svájciak és a németek is szeretnének lemásolni?

Hogyan lehetséges, hogy egy 800 ezer forintos nyakéket 78 ezer forintért adnak el végül?

Van az ezüst ékszerekben magyar fémjelzés?

Milyen gyakran fordul elő, hogy valaki él a 30 napos pénz visszafizetési garanciával?

Az ékszerek összetételével és származási helyével kapcsolatos kérdéseinket pénteken az Emporia Kft.-nek is elküldtük, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Másnap már eladhatatlan ékszerek

Felkerestük továbbá Horvát József igazságügyi ékszer- és drágakőszakértőt is, és arra kértük, mondja el a véleményét a látottakról. Horvát egyből az ominózus testőrős adást hozta fel példának, melyben a műsorvezető smaragd és topáz kristályokat emleget.

Mindezzel két gond is van. Az egyik, hogy kizárólag a nyersen bányászott smaragdot nevezik kristálynak, így egy ékszerben foglalt drágakövet kristálynak nevezni nagyon szakmaiatlan. Felvetődik a gyanú, hogy szándékosan akarják összezavarni a nézőket. Másfelől, és ez a nagyobbik probléma, egy ekkora méretű és kidolgozású smaragd értéke nem százezer forint, hanem 20-30 ezer dollár (úgy 5-8 millió forint), valamint jár mellé az eredetiséget és tisztaságot igazoló tanúsítvány.

Az ezüst ékszerek esetében pedig felmerül a kérdés, hogy vajon van-e bennük magyar fémjelzés, mert ha nincs, forgalmazásuk értéktől függően akár szabálysértésnek vagy bűncselekménynek is minősülhet – folytatja a szakember, aki szerint a műsor szerkesztői a hazugság és a valóság etikátlan ferdítése közötti mezsgyén billegnek, de az induló árakkal (és olykor a végösszegekkel is) szinte mindig sikerül az átverés kategóriába átcsúszniuk.

A végső, eladási ár nem feltétlenül elrugaszkodott, de ahonnan indulnak, az teljesen irreális. Valóban normális manapság a piacon, hogy egy bizsu ékszer akár 10-12 ezer forintba kerül, sőt, név nélkül ugyan, de vannak márkák, amik még drágábban adnak nagyjából ugyanilyen minőségű darabokat.

Horvát József hozzáteszi, a hasonló bizsukat általában valamelyik ázsiai országban gyártják ipari mennyiségben, a futtatás pedig hónapok alatt lekopik a réz- vagy egyéb értéktelen fémötvözetekről. Hiába a 18 karát, nem valódi nemesfémről, hanem egy leheletvékony aranyozásról van szó, vagyis másnap már eladhatatlan. Az arany ezzel szemben lehet jó befektetés, pláne, ha egyedi darab, és esetleg egy szép drágakő díszíti. (A szakember szavait támasztja alá egy Jófogáson talált hirdetés is. A 14.900 forintért kínált Emporia gyűrűn és a ráadás ajándékon augusztus eleje óta nem sikerült túladni.)

Ám függetlenül attól, hogy a műsorvezető elmondja, hogy az ékszerek futtatott darabok, a kommunikáció megtévesztő. A nézőktől pedig nem elvárható, hogy tudják például, hogy mi a különbség a kristály és a drágakő között – mondja dr. Polyák Gábor médiajogász.

A törvény szempontjából az a fontos, hogy egy átlagosan felkészült fogyasztó átlagos figyelme mellett mit hall ki belőle. Vagyis a Svájc karóra egy laikus tévénézőnek, nekem is, önnek is svájci, a smaragd kristály pedig egyértelműen értékes drágakő. A fogyasztónak nem dolga, hogy kétségbe vonja a reklám állításait. Ez a magatartás akkor jogsértő, mert a műsor olyan módon állít valamit, hogy az a fogyasztó megtévesztésére alkalmas.

A szakember szerint a műsor a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt sérti. A törvény szerint „megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz”, vagy valós tényeket megtévesztően ferdít el. Emellett vélhetően agresszív kereskedelmi gyakorlatnak is minősül a műsorban folytatott magatartás, mivel irracionálisan sürgetik a nézőt a telefonálásra.

Már indult vizsgálat

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja, amely több módon, „elsősorban adatok, nyilatkozatok, megrendeléssel kapcsolatos iratok, korábbi kommunikációs gyakorlatok, számlák beszerzése révén ellenőrizheti a vállalkozások által folytatott kereskedelmi gyakorlat valódiságát”. A GVH sajtóosztálya megkeresésünkre elmondta,

érkezett már panasz az Ékszer Tv-vel kapcsolatban, ám konkrétumokat a folyamatban lévő ügyről nem árulhatnak el.

A versenyhivatal a vizsgálatok során az alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokat egészében vizsgálja, mivel „a műsor a fogyasztók vásárlási kedvére gyakorolt befolyását, a tájékoztatás összhatását szem előtt tartva lehet megállapítani.” A hivatal a tájékoztatások összhatását azok tartalmára, vizuális megjelenítésére, esetleges hanghatásaira figyelemmel esetről esetre vizsgálja, ha pedig megállapítják a jogsértést, akkor a GVH Versenytanácsa egyéb intézkedések mellett pénzbírságot is kiszabhat. Ennek maximális összege a döntés meghozatalát megelőző üzleti évben a vállalkozás által elért nettó árbevételének 10%-a.

A műsorral kapcsolatban kerestük a Tv2 sajtóosztályát is, akik elmondták, hogy a csatornán 2016 novembere óta látható az Ékszer Tv, és átlagosan a tévénézők 2,1%-a követi figyelemmel, ami szerintük jó eredménynek számít a műfajon belül. Etikailag pedig nem tartják aggályosnak a magazinműsort.

Az Ékszer TV klasszikus televíziós vásárlás. A műfaj hosszú évek óta számos kereskedelmi csatornán megtalálható Magyarországon. Az Ékszer TV struktúrája éppen olyan, mint bármelyik teleshop műsoré.

– kaptuk a választ a Tv2 sajtóosztályától, majd hozzátették, amennyiben a műsor miatt konkrét eljárás indulna, úgy az összes körülményt gondosan megvizsgálva meghozzák a felelős döntés.