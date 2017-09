Készen állsz? Megjelent Taylor Swift új klipjének előzetese

Taylor Swift bemutatta visszatérő klipjének első részletét. A videó a ‘Ready For It’, azaz a Készen állok című dalhoz forgott, s egy amerikai futballmérőzés alkalmával került bemutatásra az ESPN csatornán.

Swift utolsó lemeze 2014-ben jelent meg és egy ideje el is tűnt a nyilvános szemek elől. Hamarosan azonban új albummal jelentkezik, a Reputation november 10-én jelenik majd meg.

Are you #readyforit?

No. 1 Alabama. No. 3 Florida State. Right NOW on ABC and streaming live on the ESPN App. pic.twitter.com/pojroWJRHL

— ESPN (@espn) 2017. szeptember 3.