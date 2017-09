X-Faktor: vérig sértették a mentorok Bye Alexet

– fakadt ki ByeAlex az X-Fakor előválogatójának első napján.

A konfliktus akkor robbant ki, amikor a tehetségkutató 2017-es évadának válogatójára megérkezett egy ByeAlex hasonmás, aki nemcsak külsejével, hanem saját dalának szövegével is igyekezett elkápráztatni Radics Gigit, ByeAlexet, Gáspár Lacit és Puskás Petit. Sikertelenül. A mentorok egymás után jelentették ki, hogy a produkció Alex Kedvesem című dalára emlékeztette őket.

“Én az a fajta vagyok, aki nem szereti megbeszélni a problémákat. Magamban elrendezem és túllépek rajta. Gáspár Laci néha már fel is idegesített azzal, hogy állandóan békülni akart. (…) Tisztában vagyok azzal, hogy pályakezdőként az énekesek bénák, én is az voltam, nincs is ezzel semmi baj. Nekem az fájt igazán, hogy a Kedvesem című dalommal kezdtek cukkolni, ami egy fontos sztorija volt az életemnek. Akkoriban írtam egy dalt egy olyan emberről, akit tiszteltem, szerettem és ezt most sem gondolom másképp, annak ellenére, hogy nem vagyok már vele együtt. Sokat jelent számomra ez a dal, ezt ők úgysem értenék. Akkoriban egy tök csóró gyerek voltam, egy avasi lakótelepen tengődtem és írtam egy dalt. Amikor ezzel a dallal kiálltam a színpadra, nekem az volt az életem”