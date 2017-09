Erre a fiúra cserélte le Ági Pumped Gabót

Mint megírtuk, Ági megelégelte Pumped Gabo ki­csapongásai­t, és ő is elkezdett pasizni, miközben még mindig kavar az izmos celebfiúval.

Úgy tűnik, az egykori fitnesz-versenyző meg is találta új barátját Henrik személyében. Az újdonsült pár egyik randiját a Pumpedék – Bikiniszezon című műsorban is rögzítették. A hétfői adás részletét mi is megkaptuk, ebben látható Ági és Henrik rendkívül romantikus vacsorája.

Szintén a hétfői adásban lesz látható először Pumped Gabóék balatoni bárja, amelyet haverjaival üzemeltetnek. Nos, első látásra úgy tűnik, a nyitás előtt még sok munkájuk lesz…

