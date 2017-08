Kim Kardashian féltesója lett az évtized divatikonja, az emberek kiakadtak

Szeptemberben ötödik alkalommal rendezi meg a Daily Front Row a Fashion Media Awards névre keresztelt díjátadóját, ahol nem meglepő módon a divatipar szereplőit ismeri el. Az idei lista nemrég lett nyilvános, a legnagyobb felháborodást pedig a 21 éves Kendall Jenner jelölése váltotta ki, akit kineveztek az évtized divatikonjává.

Kendall Jenner megint eszetlenül rossz döntést hozott Nem választ túl okosan a modell, most az indiai embereket haragította magára.

Alapból listákon felhúzni magunkat eleve nagy butaság, a miértekre megtalálni a választ viszont sokkal kevésbé az. Adott tehát egy szerkesztőség, ami már ötödik éve egy gálán díjazza a divatszegmens egyes szereplőit, idén pedig arra gondoltak, jó ötlet Kendall Jennernek adni az évtized modellje címét.

Kim Kardashian féltestvérének, aki az évtized elején 5 éves volt, és köze nem volt a modellkedéshez, családja pedig éppen hogy ismert lett a Keeping Up with the Kardashians valóságshow-val.

A folyamat egyébként roppant egyszerű: valakit felkapnak valami miatt -> egy csomó újság ír róla -> néhánynak a címlapjára kerül -> díjazzák, mert hú, de befolyásos. De míg régen főleg az attitűd és a karakter miatt landoltak a magazinok borítóin ezek a nők (elég a 90-es évek szupermodelljeire, Schifferre, Campbellre vagy Crawfordra gondolni), addig manapság nemcsak a divatbemutatók válogatóinál és a kampányfotózásoknál, de itt is az dönt, hogy kinek hány százezer vagy éppen millió követője van Instagramon. Ahol ugye szintén a felkapták -> híres lett -> még többen követik, mert híres lett spirál alapján nő naponta több ezerrel a követők száma.

Kötelező Instagram Kulcsár Edina nemrég arról mesélt nekünk, hogy azért kellett közösségi oldalakat létrehoznia, mert azt a Miss World szabályzata megkövetelte. Nemcsak a szépségversenyen kitétel azonban a Facebook vagy az Instagram, de a divatbemutatók castingjainál is, ahol a 10 ezer követő a belépő.

A listánál maradva: az év kreatívja Mario Testino lett, az év férfimodellje az a Jordan Barrett, aki Vajna Tímeával és Palvin Barbarával is pózolt már, de díjazták többek között Lena Dunhamet is, akinek a Girls (Csajok) című sorozatot köszönhetjük. A kommentelők egyébként tippeket is adtak a hírt is közlő TMZ-nek, szerintük sokkal jobban megérdemelte volna a díjat Victoria Beckham, Beyoncé, Zendaya, Lady Gaga, Rihanna, Blake Lively, de még akár Jennifer Lopez is.

Fejléckép: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin