A nyolcadik kerületben járt óvodába Mila Kunis és Ashton Kutcher kislánya

Ashton Kutcher és Mila Kunis is kint bulizott a Szigeten

A színészházaspár idősebb gyermeke, Wyatt Isabelle a sztárok Magyarországon való tartózkodának ideje alatt a Tisztviselőtelepen található nemzetközi óvodába járt – írja a józsefváros.hu.

Mila Kunis és Ashton Kutcher a Villám utcában található The English Garden Nursery and Pre-Schoolba íratták be kislányukat, annak ellenére, hogy budapesti érkezésük után azt hallották, a nyolcadik kerületet el kell kerülni.

Személyes benyomásaik viszont ezzel ellentétesek voltak, állítólag nagyon tetszett nekik az óvoda és környezete. A kerületi portál szerint legtöbb alkalommal Kutcher vitte el lányát az oviba.

Fotó: Thearon W. Henderson/Getty Images