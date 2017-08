Ez még Vajna Tímeától is merész: meztelen melleit tolta a kamerába

Egy nappal ezelőtt még azon csodálkoztunk el, hogy Vajna Tímea szemrebbenés nélkül, kicsit sem titkolva csorgatja a nyálát a spanyol fiúkra, miközben férje mellett ebédel.

Most azonban újabb sokkoló dologgal találtuk szembe magunkat a celeb közösségi oldalán. A helyszín még mindig Ibiza. Vajna Tímea pedig úgy látszik megelégelte a szimpla bikinis fotókat és rátett egy lapáttal. Víz alatt fotóján egyértelműen a mellei kapták a főszerepet, hiszen az arca nem is látszik, ellenben a cicik kiválóan, hiszen a kép kedvéért (remélhetőleg csak azért…) még a fürdőruháját is letolta.

Ehhez képest, az már semmi, ahogy a húgával pózolt. De azért megmutatjuk azt is:

Nyitókép: Instagram