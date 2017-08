Csonka András Lorán Lenkéről: Nem vagyok hajlandó múlt időben beszélni róla

A hosszú ideje betegeskedő színésznő elhunyt. Májusban ünnepelte a 90. születésnapját. A komika halála sokakat megrázott.

Meghalt Lorán Lenke A színésznő 90 éves volt.

Csonka András megható sorokkal búcsúzott tőle közösségi oldalán. A színész nehezen dolgozza fel, hogy nincs már többé, hiszen Lorán a barátja, a bizalmasa, a pszichológusa és a pótnagymamája is volt egyben.

Nem vagyok hajlandó múlt időben beszélni róla. Amióta az eszemet tudom, a rajongója vagyok, a legnagyobb komikának tartom! Ami még ennél is fontosabb, a BARÁTOM is! Bizalmasom, titkaim tudója, pszichológusom. Ahogy egy nagymamához illik. Mert még az is nekem Ő, pót de mégis eleven, 2 színházi előadás és a Família okán. A világ legszórakoztatóbb embere, akit reggeltől estig hallgatnék a Komédiás asztalánál ülve. Lenke, mi lesz most? Kitől kapunk annyi életörömöt, mosolyt, ki lesz olyan imádnivalóan obszcén, ki tesz helyre egyetlen jól irányzott megjegyzéssel? Ki teszi szebbé vidámságával ezt a rohadt, gyűlölködő világot? Köszönjük, hogy voltál nekünk, köszönjük, hogy maradsz velünk az emlékeinkben, idegsejtjeinkben, a jelenünkben!

– írta Csonka.



Az elhunyt színésznőről Tóth Vera is megemlékezett:

Nyugodj Békében Drága Lenke! Ha egyszer befejezem a földi pályafutásomat, biztosan meglátogatlak ott fönt és hallgatom az észveszejtő poénjaidat, amiktől az angyalkák leesnek a felhőkről, úgy nevetnek majd.

Nyitókép: Fem3