A vőlegény tanúja PornHub keresési előzményekkel kedveskedett a lagzin

Az amerikai esküvők kötelező eleme, hogy a menyasszony és a vőlegény tanúja beszédet mond a házasulandók tiszteletére. Danny Hodgetts legjobb barátja azonban egészen új szintre emelte az intézményt, és tanítani való módon trollkodta szét az ünnepélyt.

A PornHub ugyanis rendelkezésére bocsájotta a vőlegény keresési előzményeit, ami alapján remek videót készített a “hűséges felhasználónak”. A videót Aria, a pornószájt képviselője narrálja, aki az összes lány nevében sajnálatát fejezi ki a házasságkötéssel kapcsolatban. Ezt követően megnézhetjük, a “világ mely pontjain járt” a vőlegény a lányok segítségével, majd a képviselő megnyugtatja, eztán is visszavárják.

Emitt a tanú beszéde a videóval:

Can't believe @pornhub & my best man, Thom, pulled together for the best man's speech at my wedding!! https://t.co/PlziTlPsuB #PREMIUM!

— Danny Hodgetts (@1HodgePodge) August 10, 2017