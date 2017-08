Tolvai Reni az Instagram-oldalára töltött fel egy friss strandolós képet, amin mindenkinek elsőre szembetűnik, hogy legalább egy számmal kisebb ruha van rajta.

A kommentelők is megjegyezték, hogy kicsi rá a fürdőruci, amit Tolvai be is ismert. Azt írta, hogy nem kicsit, hanem nagyon.

Az énekesnő rózsaszín gumihattyújánál pedig egyébként csak korábbi bikinis képei a látványosabbak.

RENI TOLVAI (@tolvaireni) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 24., 05:30 PDT