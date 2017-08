Pintér Tibor megindokolta, miért randizik 20 év alatti lányokkal

A 43 éves színészt a Bors szerint több kritika is érte amiatt, hogy gyakran látják együtt húsz év alatti lányokkal. Pintér Tibor a bulvárlapnak igyekezett elmagyarázni, miért is alakult ez így, mindeközben pedig celebtársait is bemártotta kicsit.

“Bátran kijelentem, hogy több hírességet is ismerek, aki házasságban teszi ugyanezt, amit én szabad emberként. Nekik üzenem, hogy az én verzióm szerintem tisztességesebb. (…) A középkorban bevett szokás volt, de az arab országokban ma is az, hogy egy férfinak húsz évvel fiatalabb párja, felesége van. Amúgy nem én hajtok tinikre, hanem ők kezdenek ki velem. Nem mintha ezzel problémám lenne, sajnos a legtöbbször nincs időm rájuk. Amúgy számomra praktikus választásnak tűnnek, mert ők még nem akarnak megállapodni, és mivel nekem már két családom is van, szívesebben randizom olyanokkal, akik nem akarnak megajándékozni egy harmadikkal is” – mondta el a színész, aki azért azt bevallotta, nem örülne annak, ha saját lánya egy 20 évvel idősebb férfival állítana haza.

Nyitókép: TV2