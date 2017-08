Intim videók, rebegő pillák: ezeket tudjuk eddig az új Diana-dokuból

Ebben a hónapban lesz 20 éve, hogy Diana hercegnő 1997 augusztus 31-én meghalt.

Diana nagyon fiatalon, mindössze 36 évesen ment el. Fiai, Vilmos 15, Harry 12 évesek voltak, amikor a hercegnő életét vesztette egy párizsi autóbalesetben.

Lady Di, a “fesztelen anya”

A walesi hercegnő halálának közelgő évfordulója alkalmából az HBO dokumentumfilmet készített “Anyánk, Diana – élete és öröksége” címmel. Ebben Vilmos és Harrry herceg beszélnek arról, milyennek látták őt, az édesanyjukat. Ez azért is kifejezetten izgalmas, mert senki sem mondta még el Diana történetét annak a két embernek a szemszögéből, akik mindenkinél jobban ismerték. Vilmos “fesztelen anyaként” írja le a néhai hercegnőt, aki “tudta, hogy a palota falain kívül is van élet”. Harry pedig az egyik legtermészetesebben viselkedő anyaként beszél róla, mondván, imádott viccelni, nevetni.

Károlynak nem tett jót az évforduló

Idén számtalan, eddig sosem hallott részletet meséltek el ismerősök el Diana életéből, s benne Károlyról. Napvilágra került például, hogy Károly az apja engedélyével volt hűtlen Dianához. Az is már nyilvános információ, hogy a királyi család nyomása miatt a hercegnének komoly táplálkozási zavarai voltak, amit mindvégig titkolt. Csak most derült ki, hogy Károly világ életében lány gyermeket szeretett volna. Vilmos után nagyon “égető” lett volna, hogy Diana világrahozzon egy kislányt is, de nem így lett. Ő már a terhesség során tudta, hogy kisfiú lakik a pocakjában, de ezt egészen a szülés pillanatáig nem árulta el a férjének. Amikor meglátta a kisbabát, állítólag ezt mondta: “Ó istenem, ez egy fiú! Ráadásul vörös a haja!” Ez sokáig mély nyomot hagyott Dianában.

Titkos hangfelvételek

A nemrég előkerült hangfelvételekből megtudhatjuk, hogy Diana házassága egyáltalán nem volt boldog, ráadásul férje, Károly herceg megjegyzései miatt lett bulémiás. Ezekben árulta el azt is, hogy esküvőjének napja volt élete legrosszabb napja.

Diana házasodni akart menni a halála előtt?

Egy pap nyilvánosságra hozta, hogy hónapokkal a halálos balesete előtt Diana megkereste, mert szerette volna megtudni, hogy hozzá mehet-e barátjához, Dodi Fayedhez. Diana azért aggódott, hogy két eltérő vallású ember egybekelhet-e, hiszen Fayed muszlim volt. Az atya igennel felelt a kérdésre, mire aztán Diana állítólag ujjongani kezdett és megkérte a papot, hogy tartsa meg ő a szertartást, amikor férjhez megy.

Harry lemondott Vilmos javára

Édesanyjuk 1997-es halála után a fiatal hercegek választhattak egy-egy értéktárgyat Diana tulajdonából, amely azután az övék lett. Vilmos édesanyja Cartier karóráját kérte, míg öccse Diana zafíros-gyémántos jegygyűrűjét vette magához. 2010-ben azonban átengedte az ékszert testvérének. A fiúk ugyanis még gyerekként megegyeztek, hogy amelyikük előbb jegyzi el szerelmét, arra száll a gyűrű is – Vilmos pedig évekkel megelőzte Harry-t a lánykéréssel.

Rebegő szempillák és részeg sofőr

Diana halálának 20. évfordulójára újra teljes gőzzel szólalnak meg egykori ismerősök, állítólagos barátok. A legújabb jelentkező a hercegné egykori sofőrje, aki hajmeresztő dolgot állít: amikor Párizsba utazott a baleset után, hogy végső búcsút vehessen Dianától, olyat látott, hogy meghűlt benne a vér: az elvileg élettelen hercegnő szempillája rebegni kezdett és mintha a szemhéja is megmozdult volna egy pillanatra. Ezután a sofőr arról is beszélt, hogy a mai napig azt kívánja, bár ő vezetett volna, mivel a hivatalos nyomozás szerint a hercegné halálát a szolgálatban lévő sofőr részegsége okozta. Igaz, olyan teória is van, amely szerint az autót tehet mindenről, meg olyan is, hogy a SAS brit elitalakulat keze is benne volt.

Intim videók

Az HBO mellett a Channel 4 brit televízió is bemutatott egy filmet idén Dianáról. Ebben sokak felháborodása ellenére intim videókat is bemutattak a hercegnőről, amelyeket alapvetően nem a nyilvánosságnak szántak.