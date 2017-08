„Melania Trump hatalma óriási: legyőzheti Donald Trumpot”

Helen Mirren színésznő az Allure-nek adott hosszú interjút, és többek között a Trump-családról is beszélt. Az amerikai elnökről meglehetősen bátran és őszintén fogalmazott, kritizálta Trumpot, a lányát és a feleségét.

Mirren szerint az elnök bármire képes, hogy elérje, amit akar, ami elképesztően ijesztő.

Ez azt jelenti, hogy morális értékek és lelkiismeret hiányában szenved.

Trumppal lépést tartani olyan, mintha egy autóbélesetet néznénk.

Van benne valami hipnotikus borzalom. Ezért is szeretjük a horrorfilmeket.

– mondta.

A színésznő Donald Trump feleségéről sem mondott kedvesebbeket. Szerinte Melania Trump olyan hatalom birtokában van, amivel legyőzhetné a férjét. A világ egyik legbefolyásosabb személyének nevezte éppen ezért, és hozzátette, hogy a first lady a kézmozdulataival majdnem meg is tette. Melania Trump többször elhúzta a kezét a férjéétől, mintha már az érintésétől is kirázná a hideg.

Végül Mirren Donald Trump 35 éves lányára tért ki. Ivanka Trump nemrég adta ki a könyvét, Women Who Work (nők, akik dolgoznak) címmel. Helen Mirren konkrétan azt mondta, hogy lehet, hogy jót akart, de a sorai semmiről sem szólnak.

A könyve annyira jelentéktelen, hogy most a nők nagy része hogy él. Arról beszél, hogy szoríts időt magadnak egy masszázsra.

