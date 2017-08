Akkor és most – írta férjével közös, Instagramra feltöltött fotóihoz a műsorvezető.

Ördög Nóra és párja, Nánási Pál egy 2008-as werkfotót gondoltak újra a napokban, és a felvételek abszolút bizonyítják, hogy a celebpár bizony már 9 évvel ezelőtt is épp olyan jól állt egymásnak, mint manapság.

“Az érzés most is olyan” – olvasható is a 2017-es kép alatt a műsorvezetőtől.

Nyitókép: TV2