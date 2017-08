Ashton Kutcher és Mila Kunis is kint bulizott a Szigeten

Jennifer Aniston férje most Wiz Khalifával szigetelt

Az idei Sziget fesztiválon több világsztár is feltűnt (és nem azokra gondolunk, akik a színpadon állva szórakoztatták a tömeget). A nyitóestén, Pink buliján ott bulizott Jennifer Aniston férje, Justin Theroux is, aki a csütörtöki Wiz Khalifa koncerten is felbukkant. Utóbbi estén azonban nem ő volt az egyetlen hollywoodi híresség.

A hosszú hetek óta hazánkban forgató Mila Kunis és Ashton Kutcher is kilátogattak a Szigetre, amiről egy amerikai bulvárlap is hírt adott.

#AshtonKutcher and #MilaKunis sat on scaffolding while watching Wiz Khalifa perform at a music festival in Budapest on Thursday night! Just Jared (@justjared) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 12., 13:37 PDT

A sztárpár egyébként minden feltűnés nélkül éli családi életét Budapesten, ahol szívesen fotózkodnak a rajongókkal is. Legutóbb például egy kávézó dolgozóival.



Nyitókép: Europress/Todd Williamson