Gregor Bernadett: Sosem fogom feldolgozni, hogy ilyen fiatalon halt meg az apám

Habár már 11 éve, hogy a színésznő operaénekes édesapja, Gregor József elhunyt, Gregor Bernadett még mindig nem tudta elfogadni az elvesztését.

– mondta a Blikknek a színésznő, aki úgy gondolja, édesapja most büszke lenne rá.

Sokszor felteszem magamnak a kérdést, hogy ‘na, most mit szólna ehhez apa, mit tenne most?’, és esküszöm, még a hangját is hallom közben. Ha apu most lát engem, akkor biztosan boldog, hogy jó helyen vagyok. A magánéletem ellen sem lenne kifogása, és a karrieremmel sem. Szerintem ő most büszke rám.