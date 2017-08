Szakított Chris Pratt és Anna Faris

Újabb hollywoodi álompár válik: 8 év után vége Chris Pratt és Anna Faris házasságának.

“Anna és én szomorúan jelentjük be, hogy hivatalosan is szakítottunk. Sokáig keményen próbálkoztunk, és most nagyon csalódottak vagyunk. A fiunknak két szülője van, akik nagyon szeretik őt, és ezért szeretnék ezt a helyzetet a lehető legjobban magánügyként kezelni a továbbiakban. Mindkettőnkben van még szeretet a másik iránt, mindig szeretni fogjuk az együtt töltött időt és tisztelni fogjuk egymást”