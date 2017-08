Most megnézheted Zalatnay Saroltát fürdőruhában

A 69 éves énekesnő az elmúlt napokat a Balatonon töltötte és nagyon élvezte a hajókázást és a bulit barátnői társaságában. A jó időre való tekintettel természetesen a fürdőzés sem maradt el, amiről szintén megosztott néhány fotót.

Csütörtökön szabadnapot csináltam magamnak!!Irány a Balaton! Egy gyönyörű yacht, finom kaják, jeges italok és jóbarátnők! A tó közepén fürödtünk isteni volt a viz és a társaság! Este Kool and the gang buli csúcs zenékkel énekeltünk, táncoltunk fröccsöztünk szupi volt na!