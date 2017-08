Színes bőrű színészekkel forgatták újra a Jóbarátok főcímét

Valószínűleg nem létezik olyan tíz évesnél idősebb ember a világon, aki ne ismerné a Jóbarátok főcímzenéjét. Az eredeti intróban egész kevés fekete szereplő van (a hatból konkrétan nulla), Jay-Z viszont most úgy döntött, újraforgatja ellentétes aránnyal.

A hírről az Independent számolt be, és az is kiderült, hogy a 4:44 című albumának Moonlight című dalához készült és Alan Yang rendezte.

I directed a music video for Jay-Z. It’s called Moonlight. Available on Tidal now and everywhere in a week. pic.twitter.com/UkLfo7g2f2

— Alan Yang (@AlanMYang) August 4, 2017