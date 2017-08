Caramel: Két kézzel kellett tartanunk egymásban a lelket

Caramel és Pápai Joci zenei pályafutása és barátságának kezdete összefonódik: a Megasztár című tehetségkutató show-műsor 2. szériájának indulásakor találkoztak először, és hamar közös hullámhosszra kerültek. Caramel felajánlotta Jocinak, hogy aludjon nála a válogató alatt, így a tatai énekesnek nem kellett sok időt töltenie az utazással. Aztán Joci a vigaszágas körig jutott, Caramel pedig megnyerte a versenyt.

“Talán a világban is ritka az olyan barátság, mint a miénk. 12-13 éve ismerjük egymást, és ez idő alatt nemhogy szakmai féltékenység nem volt köztünk, de a fél karunkat odaadtuk volna egy-egy nehezebb időszakban azért, hogy a másik sikeres legyen. Ott voltunk egymás mellett a hullámvölgyekben és ugyanúgy ott voltunk akkor is, amikor a sikerek idején a földön kellett tartanunk egymást. Nemcsak a bajban fontos a barát, hanem a szép időkben is, olyankor is nagy hatással lehet ránk. (…) Nagyon sok, nagyon komoly beszélgetésünk volt Jocival, amikor két kézzel kellett tartanunk egymásban a lelket. Rossz volt az az időszak, amikor neki nem úgy mentek a dolgai, ahogy szerintem megérdemelte volna”