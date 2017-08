Takáts Tamás akár temetésen is vállal haknit

A Karthago zenekar frontembere pár éve még nagyon nehéz anyagi helyzetben volt. Azóta ugyan sikerült talpra állnia, de nem tagadja, hogy a pénzért szinte bármilyen fellépést bevállal.

Alig volt fellépése, nem tudta fizetni a közös költséget és a közüzemi tartozása is halmozódott.

– kezdte a Blikknek Takáts Tamás, aki a tarifáiról is beszélt.

Volt, hogy ingyen léptem fel, negyvenezer forintért is énekeltem már, de azért százezer forint fölött szoktam tiszteletdíjat kérni. Ez tulajdonképpen a kiszállási díjam. Én nem órabérben vagyok, vagy nem attól függ, hogy hány számot adok elő. Esküvőn például elég egy nóta is, de temetésen is. Merthogy kétszer már énekeltem temetésen. Az nagyon megtisztelő, hiszen elszavalnak egy József Attila-verset, idéznek a Bibliából, én pedig elénekelhetem az egyik dalomat.