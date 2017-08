Demcsák Zsuzsa görög istennőnek érzi magát – Videó!

Demcsák Zsuzsa a TV2 után: Most végre élek!

A műsorvezető április végén, váratlan mondott fel a Mokkában és habár akkor azt mondta, hogy a tévézés helyett üzleti vállalkozásaira akar koncentrálni, régóta tudni lehet, hogy leszerződött az ATV-vel, és egy műsor erejéig még a TV2-höz is visszatér.

Demcsák Zsuzsa azóta sokkal aktívabb a közösségi oldalain és boldogabb is. A FINA master vb sajtótájékoztatóján például még azt is élvezte, ahogy pörög-forog hosszú fehér ruhájában. A videó mellett pedig azt is megosztotta rajongóival, hogy a szerelésben igazi görög istennőnek érzi magát.



Nyitókép: TV2