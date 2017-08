Családi tragédia kovácsolta össze Béres Alexandra családját

Béres Alexandra és családja azután döbbent rá az élet múlandóságára, amikor nagyjából egy éve a fitneszedző Amerikában élő apósa eltávozott az élők sorából. Elhatározták, hogy minél több közös élménnyel szeretnének gazdagodni.

“Akkoriban mindketten egy nagy belső fogadalmat is tettünk. Ennek lényege, hogy mostantól a lehető legtöbb időt töltjük a szüleinkkel, és annyi közös élményt szerzünk, amennyit csak lehet. Így loptuk el azután pár hónapja az apukámat síelni, az anyukámat pedig most vittük magunkkal egy olaszországi nyaralásra. Krisztián Egyesült Államokban élő édesanyját is nemrég látogattuk meg, és rövidesen ő is eljön hozzánk egy hónapra”