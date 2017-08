A Linkin Park énekesének özvegye megható fotóval gyászol

Chester Bennington július 20-án lett öngyilkos, tragikus halála óta pedig még sem a rajongók és barátok, sem pedig családja nem talált vigaszra. A Linkin Park énekesét a hétvégén búcsúztatták el, a zárt körű temetésen pedig csak a 200 legközelebbi zenésztárs, barát és családtagok vettek részt.

Benningtontól a Linkin Park egy nyilvános levélben is elbúcsúzott, de felesége, Talinda Bennington is meghatóan mesélt az egyik újságnak. Az özvegy néhány nappal a temetés után, most Twitterén is szívbemarkoló üzenetet osztott meg, egy régi, közös fotójuk kíséretében.

– írta Talinda.

I’d give my life 2 go back 2 this moment.I was so nervous 2 kiss in front of the camera but C said to me”It’s just us baby.” as he kissed me pic.twitter.com/ZVDoYBmNiA

