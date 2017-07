Oszter Sándor nem békül a lányával

A színész magánéleti zűrjei a bíróságon és a lapok címlapján is terítékre kerültek az utóbbi hónapokban, így derült ki, hogy Oszter Alexandra már közel egy éve nem áll szóba szüleivel, akik unokájukat sem láthatják a viszály miatt. A hírek szerint a legnagyobb vitát a színésznő bokszoló párja okozza, de pénzügyi dolgok is állhatnak a megromlott kapcsolat hátterében.

A napokban azonban úgy tűnt, hogy enyhülhetett a nézeteltérés, ugyanis Oszter Alexandra megosztotta az augusztusban bemutatásra kerülő Csókos asszony című darab plakátját, amiben édesapja, Oszter Sándor játssza az egyik főszerepet. A színésznő büszkeséggel számolt be erről és mindenkit arra buzdított, hogy nézzék meg az előadást, pedig néhány hete még úgy nyilatkozott, hogy elhatárolódik apja minden tettéttől.

Oszter Sándor azonban a Blikknek elmondta, hogy szó sincs békülésről, ugyanakkor ő, már elfogadta a helyzetet.

Nem tudok róla, hogy Alexandra megosztotta az előadást, de örülök, ha büszke rám. Azóta sem beszéltünk, nem békülünk, de én már elfogadtam ezt a helyzetet. A feleségemet jobban megviseli ez az egész hercehurca, de az unokám, Axelo hiánya engem is bánt. Szerintem Alexandra a közelgő esküvőjére sem hív meg bennünket. De az élet majd elrendezi ezt a helyzetet is, most pedig nem erre koncentrálunk.