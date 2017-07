A népszerű brit humorista, Stephen Fry posztolta ki a Twitterére, hogy aki csodát akar látni, pontosabban hallani, az ismételje el a következő sort az Apple telefonos asszisztensének:

Oh my stars! Say to Siri, 'I see a little silhouetto of a man' (via @andrewkeates)

— Stephen Fry (@stephenfry) July 24, 2017