Vajna Tímea hidrogén-peroxidot nyelt, beszélni sem tud

Fogfehérítésen járt Andy Vajna felesége, a dolgok viszont rosszul sültek el.

Vajna Tímea történetét 24 óra után eltűnő Instagram-sztoriban osztotta meg. Mint írja, egy 60 ezer követővel rendelkező orvoshoz ment, ahol a fogászati asszisztens megégette a lézerrel az egész torkát, ami miatt lenyelte a hidrogén-peroxidot.

Rossz munkát végeztek: nem tudok beszélni, nyelni és lélegezni sem. Tegnap a sürgősségin is jártam, mert lázam is volt

– írta Vajnáné, aki azt tanácsolja követőinek, soha ne menjenek ehhez az orvoshoz.

És most egy talán kevésbé ennyire szomorú dolog: Andy Vajna cicás felsőben – a videóból az is kiderül, hogy Vajna Tímea macskái angolul (is) értenek.