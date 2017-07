27 év van Cooky és új barátnője között

Cooky újra szerelmes. A francia rádiós A Nagy Duett siófoki rendezvényére érkezett együtt új párjával, Debórával. Itt lehetett őket először együtt látni nyilvánosan, és Cooky itt mesélt először részletesebben az új kapcsolatról.

“Nagyon boldog vagyok, most szép az élet. Semmi nem számít, csak az, hogy együtt legyünk, összebújjunk otthon. A lelke jó, ez fogott meg. Okos és jól látja az élet dolgait. Egyáltalán nem foglalkozunk a korkülönbséggel”

– mondta a Borsnak Cooky, 47 éves, a táncosként dolgozó Debóra pedig 20, vagyis 27 év van köztük.

A szerelmesek A Nagy Duett forgatásain ismerkedtek meg, ahol Cooky zsűritagként, a lány pedig stábtagként dol­gozott. Azóta már össze is költöztek, sőt Debóra már Cooky édesanyjával is találkozott, amikor az asszony náluk töltött három hetet. Természetesen a friss szerelmesek a nyári szabadságuk alatt is együtt lesznek, két hétre Franciaországba utaznak majd a mamához.

Cooky házasságának válságáról egyébként már 2014-ben is lehetett hallani, akkor a műsorvezető még úgy nyilatkozott, nem szeretne 13 évet a kukába dobni, harcol a kapcsolatáért. Azóta hírzárlat volt, egészen tegnapig nem is lehetett tudni, hogy a műsorvezető végül tényleg elvált és új életet kezdett.