Senki sem búcsúzott el Muri Enikőtől, miután kirúgták

Muri Enikő is szerepelni fog a TV2 hamarosan induló új realityjében, az Ázsia Expresszben, amiben celebek küzdik át magukat a Távol-Keleti országokon. Az énekesnőt emiatt az Operettszínház válaszút elé állította, a teátrum ugyanis nem akarta egy hónapra elengedni. Végül kirúgták, az énekesnő ugyanis a tévéműsort választotta.

Muri azóta senkivel sem beszélt az Operettszínháztól, s mint mondja, senki sem búcsúzott el tőle, pedig 4 évig dolgozott együtt a társulattal.

– mondta a Blikknek Muri Enikő, aki hozzátette: nincs benne rossz érzés, de nem érti, miért jártak el így.

“Nyolcat emlegettek, de három Marie Antoinette-előadás miatt rúgtak ki. Bementem KERO irodájába, elmondtam, hogy nekem fontos ez a műsor, megölelt és azt mondta, vigyázzak magamra. A színház fenntartja­ a változtatás jogát, javasoltam, hogy hozzuk előrébb vagy tol­juk el az előadásokat, azt mondták, szó sem lehet róla. Én is ugrottam be más helyett, és engem is segítettek már ki. Polyák Lilla vette vissza a szerepet. Annak idején miattam került ki a Marie Antoianette-ből mások döntése miatt, amin annyira megsértődött, hogy nekem azt mondta, nincs az a pénz, amiért újra elvállalná”