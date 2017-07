Hujber Ferenc elköltözött a családjától

Ahogy arról már korábban is írtunk, komoly gondok adódtak a nem egyszer meglepően nyilatkozó színész magánéletében, és a zűrös ügyek egyre csak halmozódtak Hujber Ferenc körül.

Legutóbb kábítószergyanús anyagot találak nála, ami miatt eljárás is indult ellene; a friss hírek szerint pedig már nem is él otthon, családjától is külön költözött.

“Otthagyta a szentendrei otthonát, a feleségét, a kisfiát, a kislányát, és most Budapesten, egy Duna-parti lakásban húzza meg magát” – mondta el ugyanis a színész egyik ismerőse a Story magazinnak.

