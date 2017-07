2 milliárdot fizet Michael Jackson alapítványa Quincy Jonesnak

Quincy Jones, a zenei producer, aki Michael Jacksonnal együtt dolgozott több nagy slágerén is, beleértve a “Thriller” és a “Bad” című albumokat, szerdán pert nyert a Michael Jackson hagyatékát kezelő alapítvány ellen – írja az nytimes.com.

Jones 9.42 millió dollárt, azaz több mint két milliárd forintot nyert, amiért a popkirály halála óta számtalan, komoly bevételt hozó filmmel, kiadvánnyal kapcsolatban megfeledkeztek az őt illető jogdíjról. Jones szerint a Jacko halála után megjelent film, a This is It, illetve korábbi számok, albumok újbóli megjelentetése után is járt volna neki a jogdíj.

Michael Jackson állítólag élete utolsó évei­ben képtelen volt kifizetni a jogdíjakat Quincy Jonesnak. A producer a kettejük közötti barátság okán akkor nem reklamált, ám most úgy érezte, az alapítvány tudott volna fizetni, mégsem tette.

Jones az ítélet után elmondta: a per nem Jackson ellen irányult, hanem arról szólt, hogy megvédje a munkáját és a többiekét is, akikkel együtt dolgoztak a slágereken.

