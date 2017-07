Feltöltette a stressz okozta ráncát Molnár Anikó

Inzulinrezisztenciában szenved Molnár Anikó, amit orvosa szerint annak köszönhet, hogy az elmúlt években túlhajtotta magát. A jelenleg sminkesként és sminktetoválóként dolgozó egykori valóság­show-szereplő nem ismert határt, ha munkáról volt szó, az ebből kö­vetkező stressz pe­dig az ar­cán is nyomot ha­gyott – írja a mai Bors.

Én nem a külvilág, hanem a magam kedvéért vetettem alá magam ennek a fájdalommentes ráncfeltöltő beavatkozásnak. Most már nem kell azon gondolkodnom reggel ébredés után, hogy miként tüntessem el a karikákat a szemem alól, hanem a diétára és az inzulinrezisztenciá­ból való kilábaláshoz szükséges életmódváltásra koncentrálok. Megszüntetem a kiváltó okot is, a stresszt. Úgy döntöttem, hogy a munka mellett magamra is szentelek majd időt, ami jóleső újdonság lesz az elmúlt évekhez képest”