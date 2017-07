Tavaly májusban született meg Csobot Adél és Istenes Bence első közös gyermeke. A két híresség azóta Németországba költözött, ahol Bence televíziós háttéremberként dolgozik.

Istenes videóblogjának új részében Csobottal közös kölni lakásukat mutatták be, amelyet hosszú távra bérelnek együtt. A nem túl hatalmas, de kényelmes és igényesen berendezett lakásban van egy méretes konyha, nappali és egy hálófülke is. A videóban a 14 hónapos és egyre cukibb Nátán is feltűnik.