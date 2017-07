Brad Pitt kedvenc férfi énekesével bulizott – videó

Brad Pitt szombat este az FYF fesztiválon bulizott Los Angelesben, ahol kedvenc férfi énekesének koncertjére is benézett. Sőt, fő vizuális elemévé vált Frank Ocean ‘Never Can Say Goodbye’ című számának, amely alatt végig a telefonáló Pittet mutatták.

Nem tudni, hogy megbeszélt dologról volt-e szó, de az biztos, hogy elég hatásosra sikerült a performansz.

Brad Pitt egyébként korábban többször nyilatkozott már arról, hogy mennyire bírja Oceant és a zenéjét. Azt mondta, hogy különleges és fájdalmasan őszinte, amit csinál, meg azt is, hogy ő segítette át a Jolieval való válás nehézségein is.