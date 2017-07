Pásztor Anna berágott a koncerten mobilozókra, szó szerint

Egy Anna and the Barbies koncerten ősbűn telózni, ezt egy rajongó is megtanulhatta. Kárpótolhatják összerágcsált telefonjáért.

Van egy Anna and the Barbies nevű zenekar Magyarországon, aminek a karcos hangú Pásztor Anna az énekesnője, frontembere, őket sokan szeretik. Van sok koncertre járó ember, akik imádják mobiljukkal megörökíteni a fellépéseket, videóznak, fotóznak vagy csak megírják a haveroknak, hogy jó a bulika, érdemes eljönni. A két halmaz találkozása elég robbanásveszélyes, ez derült ki az Anna and the Barbies Facebook-oldaláról, ahol Pásztor azért magyarázkodik, mert egy koncerten bepöccent a mobilozókra, és egy elsősoros csápoló telefonját elrágcsálta. Ezért elnézést is kért, sőt felajánlott egy-két nehezen konkretizálható dolgot: Keressük azt rendkívül szimpatikus fiatalembert, akinek koncert közben szilánkosra sikerült rágcsálnom a telóját…egy gellert kapott önvédelmi reakció keretein belül….Kárpótolnánk jóféle életszagú muzsikával, és valódi emberi interakciókkal cserébe az okozott károkèrt. A zenekar amúgy akciót hirdet, mert Pásztor unja az okostelefonok látványát a koncertjein. Az augusztus 1-4-ig tartandó Woodstock az Ugaron nevű fesztiváljukon aki leadja nyolc órára a készülékét, az ölelés- és puszikupont kap. A szerencsétlenül járt, de a fotók alapján Pásztortól elalélt urat pedig keresik.

