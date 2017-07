Bereczki Zoltán: Inkább elfogadom, de nem vágyom az ismertségre

A színésszel a Blikk készített interjút, amiben nemcsak nyári tervei, kislányával való kapcsolata, hanem házépítése is szóba került, amibe egyedül vágott bele az egyre inkább prózai szerepekben látható Bereczki Zoltán.



“Sok fellépésem van, de néhány napot ki tudok majd szakítani. Például a lányommal, Zorával öt napra Párizsba megyünk. Nem ő választotta az úti célt, de ismeri az Eiffel-tornyot, a Disneylandet is, így elvárása biztos van, ám annyira még nem céltudatos, hogy ő válasszon helyszínt. Ezenfelül pedig néhány napra megyek majd édesanyámékhoz is a balatoni nyara­lóba” – mesélte például az egykori musicalsztár, aki hamarosan beköltözhet majd új álomotthonába.

Minden a terv szerint halad, így ha minden igaz, akkor ősszel már ott lakom. (…) Most jön az a rész, ami már számomra is ijesztő. Eddig tervezővel, belsőépítésszel dolgoztam, de innentől minden az én döntésem. (…) Mutatja az is, hogy mennyire környezettudatos vagyok. Nem klasszikus légkondicionáló lesz, hanem plafonhűtés. Bár a beszerelése drágább, de nem is fogyaszt annyit, így az árát néhány éven belül visszahozza. Arról nem is beszélve, hogy az egészség szempontjából is jobb, vigyáznom kell a hangomra”