Usher kemény milliókat fizetett korábbi szeretőjének, amiért nemi betegséggel fertőzte meg

A Grammy-díjas zenész az orvosi számlákon felül 1,1 millió dollárt, azaz közel 300 millió forintot fizetett egykori szeretőjének, miután genitális herpesszel fertőzte meg – írja a DailyMail. Az eset még 2012-ben történt, ám a hölgy azóta sem tudott túllépni a dolgon. A herpesz vírusra ugyanis nincs gyógymód, így ennek következményei még most is kínozzák, ami miatt súlyos depresszióval is meg kell küzdnenie.

Éppen ezért most úgy döntött, hogy perre viszi az ügyet. Ushernél már 2009 és 2010 között diagnosztizálták a nemi betegséget – ekkor vált el egyébként korábbi feleségétől, Tameka Fostertől, aki a hírek szerint nem fertőződött meg, ahogyan jelenlegi neje, Grace Miguel sem. Kalifornia állam törvényei szerint pedig büntetendő, ha valakinek tudomása van arról, hogy nemi úton terjedő betegsége van, de nem tájékoztatja partnerét erről, vagy védekezés nélkül vesz részt szexuális aktusban.