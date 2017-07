Egy éve ölte meg testvére a pakisztáni Kim Kardashiant

Pár napja volt Qandeel Baloch halálának évfordulója. Az 1990-ben született modellt saját bátyja ölte meg, mivel szerinte szégyent hozott a családjára. A férfi tettét a fél ország elítélte, a másik fele viszont istenítette emiatt – a BBC most megnézte, mi történt az elmúlt tizenkét hónapban.

A dokumentumfilm azzal indul, hogy Baloch – mint sok más lány és nő a világon – a közösségi médiát használta arra, hogy valaki más legyen. Otthagyta erőszakos férjét, hogy különleges életet élhessen és online sztár lehessen. De végül egy újabb kegyetlen férfi okozta halálát:

saját bátyja ugyanis altatókat adott neki, majd álmában megfojtotta.

Tettére külön kifejezés létezik az országban: becsületbeli gyilkosság, ami azt jelenti, hogy azért ölnek meg valakit, mert szégyent hoz a családra. A BBC riportere a videóban elmondta, szerte az országban a nők személyes tragédiájuknak fogták fel Baloch halálát.

Nincs más választásod, mint elfogadni a sorsod vagy belehalni abba, hogy próbálsz valaki lenni. Ő utóbbi mellett döntött.

Az utolsó csepp?

Tavaly június 20-án, a ramadán időszaka alatt Baloch és Mufti Qavi vallási vezető egy karacsi hotelszobában találkoztak – hogy ki hívott meg kit, az még ma sem ismert. Baloch az együtt töltött idő alatt több szelfit is készített Qavival, a fotók pedig futótűzként terjedtek tovább, ugyanis nem megszokott, hogy valaki így pózoljon egy imámmal. Estére az összes nagy tévécsatorna velük foglalkozott, Qavit pedig kizárták a nemzeti vallási tanácsból.

A legtöbben arról beszéltek, hogy a találkozó volt a gyilkosság egyik fő kiváltó oka, ráadásul a négy ember közül akit letartóztattak, az autót vezető Qavi egyik rokona volt. Emiatt a BBC riportere megkereste férfit is, hogy megtudja, mit szól ahhoz, hogy sokak szerint közvetve miatta halt meg a lány. Szerinte akik közel állnak hozzá, azok tudják, hogy semmi köze ehhez, és egyébként is:

Baloch halála Isten műve volt.

A modell testvére élő adásban vallotta be, hogy miért ölte meg húgát. Elmondta, a június 20-i eset után tömegével jelentek meg az újságírók a házuknál – előtte ez egyáltalán nem volt jellemző.

Aztán megtettem, amit tettem

– mondta. A büntetés miatt nem nagyon aggódott, ugyanis a pakisztáni törvények szerint, ha a család nagy része megbocsát neki, akár meg is úszhatja.

Pakisztán Kim Kardashianja

Így hívták Balochot, méghozzá a különböző platformokra feltöltött, szexinek mondott videói miatt. A körülötte lévő felhajtásnak löketet adott az is, amikor egy helyi lap leközölte az útlevelét, így nemcsak a valódi nevét hozták nyilvánosságra, de azt is, hogy honnan származik. A riporter ellátogatott a szülőfalujába is, amit kényszerházasság miatt kellett elhagynia, hogy megtudja, mit gondolnak róla az ottaniak. Két lány- és hat fiútestvérével nőtt fel itt – több száz kilométerre attól a világtól, amiről végül híres lett.

2013-ban, a Pakistan Idol selejtezőjén is megjelent, de nem jutott tovább.

Édesanyja elmondta, a showbusiness valószínűleg azért kezdte el érdekelni, mert túl sok tévét nézett kiskorában. Miután híres lett és jól keresett, nagyobb házba költöztette a családját – éppen őket látogatta meg, amikor testvére megölte. A videóban a szobát is megmutatták, ahol meghalt, apja pedig igazságtalanságnak jellemezte, hogy pont abban a házban és azon bútorok között gyilkolták meg, amit ő vett nekik. Édesanyja egy táskányi személyes holmit is megmutat: szempillaspirál, telefontöltő, hajgumi – ez minden, ami a lánya után maradt emlékül.

Qandeel csak Qandeel volt

– válaszolta apja arra a kérdésre, hogy szerinte szégyent hozott-e a családra, majd hozzátette: számukra ő egy virág volt. Ez azért is fontos, mert édesapaként befolyásolhatja a család véleményét abban, hogy megbocsátják-e a gyilkos fiú tettét – azaz ő dönt arról, hogy a fia szabadon élhet-e tovább. Vele már nem tartja a kapcsolatot, de a rokonoktól megtudta: álmában folyamatosan a húgát látja, aki azt kérdezi tőle, miért ölte meg, és mivel érdemelte ezt ki. Az apa azt szeretné, ha a vádlottak halálbüntetést kapnának.

A pakisztáni döntéshozók egyébként jelenleg a törvény módosításán dolgoznak – azon, hogy a többségi megbocsátás ezek után ne mentse fel a bűnöst.

A család ügyvédje szerint a legszomorúbb dolog, hogy beszélnek törvényekről, szokásokról, felelősségről, azt viszont sokan elfelejtik, hogy egy fiatal lány meghalt.

Senki nem jött el leróni a tiszteletét, senki

– tette hozzá. A riporter felveti, ez valószínűleg azért van, mert az emberek félnek, mire a jogász azzal érvel: de hát ő is el mert jönni.