Elképesztő változás: így néz ki most az ittasan lekapcsolt Aaron Carter

Aaron Carterről mostanában már egyre kevesebbet hallani, viszont nemrég újra a hírekbe került azzal, hogy a rendőrök ittas vezetés miatt állították elő. Pechére még füvet és drogozáshoz is használható kellékeket is találtak nála.

Cartert Georgia államban tartóztatták le szombat este 9-kor, amikor fotós barátnőjével, Madison Parkerrel autózott, közölte a hatóságra hivatkozva a CNN. Bátyja, a Backstreet Boys egykori énekese, Nick Carter kiállt öccse mellett:

A testvéremnek: szeretlek, tök mindegy, mi van és ha segítségre van szükséged, itt vagyok, hogy segítsek neked

– írta, majd egy másik tweetben hozzátette: a család nem mindig könnyű téma, de mindig ott lesznek neki.

Aaron Carter annyira nem volt elragadtatva ettől. Nyilatkozatát szintén Twitterre posztolta, amiben azt írta,

ha annyira érdekli a saját véremet, hogy mi a helyzet velem, miért nem hív fel ahelyett, hogy megint saját magát magasztalja az egekbe. Tök nem okés, hogy használ a saját PR-jához, miközben én a földön fekszem.

A gyereksztár egyébként 2000-es Aaron’s Party című albumáról ismert, ami annyira kitart, hogy még most is azzal haknizik szerte az Egyesült Államokban. A fejlécben láthatjátok, hogy nézett ki fiatalon, most pedig a legfrissebb rendőrségi fotóját mutatjuk: