R. Kelly R&B énekes állítólag évek óta tart több fiatal nőt rabszolgaként

A Buzzfeed egyik újságírója nyomozta ki, hogy R. Kelly feltehetőleg több nőt tart akaratuk ellenére a házában, a 19 éves georgiai és a 18 éves floridai lánynak szigorú szabályok szerint kell élniük. A cikk szerzőjének Jim DeRogatisnak – ő hozta le majdnem 20 éve az énekes pedofil botrányát is, R. Kelly állítólag kiskorúakkal folytatott szexuális viszonyt – az áldozatok szülei, illetve Kelly korábbi foglyai segítettek.

A tanúk és a hozzátartozók elmondása alapján R. Kelly fizikailag és lelkileg bántalmazza a nőket, akiket korábban mentoráltként fogadott be, zenei karrierjük fellendítését ígérte nekik. A Buzzfeed egyenesen szektának hívja Kelly körét, mivel a szülők is agymosásról beszéltek, mintha nem is a saját lányukkal látták volna viszont.

Legalább hat lány lakott/lakik Kelly házaiban, ahol tárgyként kezelik őket, az énekes megmondja nekik mikor mit ehetnek, mikor mehetnek mosdóba, mit vehetnek fel, mikor aludhatnak, és hogyan teremtsenek vele szexuális kapcsolatot, amikről egyébként felvétel is készül.

Egy korábbi áldozat, Kitti Jones arról beszélt, hogy ha a lányok megszegik a szabályokat, fizikailag bántalmazzák őket. Jonesszal még 2013-ban olyan is előfordult, hogy Kelly egy fának szorítva pofozta fel egy Subway előtt, amiért kedvesen beszélt a férfi eladóval. A szülők szintén szoros megfigyelésről meséltek az újságírónak, lányaik 2015-ben találkoztak az előadóval – egyikük még nem volt 18 éves –, személyes üzenetekben utalt szexuális viszonyra, és elzárta őket a családjaiktól. Az egyik forrás már 2016 decembere óta nem látta a lányát, akit kirúgtak a főiskoláról is.

Olyan volt, mintha kimosták volna az agyát, fogolynak tűnt, egyszerűen szörnyű volt. Öleltem, és csak öleltem, de csak azt hajtogatta, hogy szerelmes [Kellybe], és ő az egyetlen, aki gondját viseli. Nem tudom, mit tegyek. Remélem, hogy visszakaphatom, és találok olyan kezelést, ami segít a szekták áldozatain.

– mondta az egyik anya.

A georgiai család próbált a rendőrséghez fordulni, de mivel tudtak a lányuk honlétéről, aki ráadásul elmúlt 18 éves, a hatóságok nem tudtak segíteni. Amikor Kelly állítólagos barátnőjét felkeresték, annyit mondott, hogy jól van, és nem akarja, hogy zavarják. Azóta az FBI elé került az ügy, nyomozást indítottak.

R. Kellyt 2008-ban mentették fel a gyerek-pornográfia vádja alól, és azóta is több szexuális bántalmazással kapcsolatos ügye került a bíróság elé. Bár az énekes nem reagált a vádakra, ügyvédje annyit juttatott el a sajtónak, hogy

ahogy mindenkinek, úgy Mr. Kellynek is joga van a magánéletéhez. Kérem, tartsák ezt tiszteletben!

(Vulture)

(Borítókép: Mike Pont/Getty Images/AFP)