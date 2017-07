EFOTT: a lány saját keze látható a plakáton

Megírtuk, hogy elég nagy felháborodást váltott ki egy EFOTT-plakát, amelyen a megmarkolt női fenéken az EFOTT logón a fesztivál szlogenje, a “csak szabadon” szerepel.

A fesztivál közleményt adott ki a plakáttal kapcsolatban, melyben azt írják:

A fotón a hölgy saját keze látható, amint mutatja a tetoválást, amit éppen magára ragasztott. Hogy ő ezt történetesen a jobb farpofájára helyezte fel és megmutatta a kamerának, szíve-joga, saját döntése. A fürdőruhás kép molinóra helyezése a nyaralás érzését közvetíti, hiszen a fesztivál egy bőséges programkínálattal egybekötött 6 napos tóparti nyaralást kínál. Nem mellesleg a valaha egyik legtöbbet lájkolt fotóról beszélünk, EFOTT-brandinggel, ezért is került rá a választás. A kommentek alapján úgy tűnik, néhányak számára megbotránkoztató a bikinis kép, de egyet leszögezhetünk: kedélyeket egyáltalán nem állt szándékunkban borzolni. Azt pedig nem feltételeztük, hogy bárki is férfikéznek nézné a hölgy saját kezét. Olvastuk a kommentelők másik nagy részét is, akik viszont álszentnek tartják a botránkozást és savanyú szőlőt emlegetnek. A marketinges szakma java kommentjei pedig jó fogásként beszélnek erről.