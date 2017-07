Két hét alatt több mint 2 millió megtekintésnél jár Jolly és Marcos dala, a Favorito, vagyis a magyar Despacito.

Úgy tűnik, a magyarok falják a No roxa ájról is ismert előadó dalát, szépen felült a nyár nemzetközi slágerének farvizére. Igaz, fagyit még csak a Despacitóról neveztek el, de ha így haladunk, még simán nyalhatunk idén Favoritót is.