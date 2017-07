A TV2 megerősítette, hogy tárgyalnak Liptai Claudiával a folytatásról

A hétvégén már felröppent a hír, mi szerint a szülési szabadságát töltő Liptai Claudia visszatérhet a TV2-re. A színésznő csatornával kötött szerződése ugyan lejár nyár végén, amit nem kíván meghosszabítani, szabadúszóként azonban van esély arra, hogy újra a képernyőn láthatják a nézők. Ráadásul abban a műsorban, ahonnan idő előtt felállt legutóbb.

A TV2 a napokban még nem akart nyilatkozni ez ügyben, most azonban nem tagadták, hogy fontos számukra Liptai.

Igen, valóban tárgyalunk Liptai Claudiával a visszatéréséről, hiszen a kezdetek óta fontos tagja a Sztárban sztár csapatának, és a nézők is visszavárják

– nyilatkozta a Blikknek a csatorna sajtóosztálya.

Ha Liptai vissza is tér az átváltózó műsor zsűrijébe, a nézők így is nagy változásokra számíthathat. Hajós András és Bereczki Zoltán ugyanis biztosan nem lesznek ítészek a következő évadban. Utóbbi elmondta, hogy egyéb munkái mellett nem fér bele az életébe a televíziózás, ráadásul nem is számított rá, hogy idén ősszel visszatér a show.

Erre az évadra nem jön össze, olyan sok színházi feladatom van, saját produkcióm, koncertek, hogy egyszerűen nem fér bele az időmbe. Nagyon fog hiányozni, mert imádom a mű­sort, a csapatot. Amikor májusban megkerestek a csatornától, már olyan sok lekötött munkám volt, sok lefoglalt vasárnapom, hogy egyszerűen nem ment. Mivel a Sztárban sztár+1 ki­csit reklámozzák, nem is gondoltam, hogy most szeptemberben lesz Sztárban sztár

– mondt a Borsnak Bereczki.